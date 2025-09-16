Jasmine Paolini: “La vittoria di Cocciaretto mi ha ispirato, questa volta è andata bene a noi”

Jasmine Paolini imita la compagna di squadra Elisabetta Cocciaretto e si inventa una rimonta clamorosa per battere in tre set Xinyu Wang, regalando all’Italia il punto decisivo per sconfiggere 2-0 la Cina padrona di casa e volare in semifinale di Billie Jean King Cup, in occasione della Final Eight in programma questa settimana sul cemento indoor di Shenzhen.

“È stata dura, lei ha giocato alla grande ma ho cercato di restare in partita per tutti quelli che erano in panchina, per i tifosi e per il mio Paese. Alla fine in qualche modo sono riuscita a far girare il match. Sono felice perché è sempre un piacere giocare con questa maglia. Nel 2° set la situazione era complicata. Affrontare le padroni di casa in questa competizione è difficile ma io cercavo di concentrarmi su quello che mi diceva il mio team e sul sostegno del nostro pubblico e alla fine, come accaduto con Elisabetta, sono riuscita a vincere“, le dichiarazioni a caldo della n.8 al mondo dopo il successo per 4-6 7-6 6-4.

In conferenza stampa, la vincitrice degli Internazionali d’Italia 2025 ha poi aggiunto: “Sono stati due match davvero duri, li avevamo quasi persi entrambi e invece siamo riusciti a girarli. Abbiamo lottato fino all’ultima palla, siamo rimaste in partita per le compagne che erano in panchina e per il nostro paese. Siamo felici e fiere di noi stesse. È stata dura ma è anche bello giocare di fronte a così tanta gente, anche se tifavano quasi tutti per la Cina. Sono stati molto rispettosi ed è bello respirare quest’atmosfera quando si giocano competizioni come questa“.

Sull’impatto positivo che ha avuto la vittoria in rimonta di Cocciaretto nel primo singolare di giornata: “Mi ha ispirato molto, davvero. Ho pensato spesso alla partita di Elisabetta. Nel tennis non puoi mai sapere e questa volta è andata bene a noi. Forse siamo state un po’ fortunate, ma penso anche che abbiamo lottato fino all’ultima palla“.

“Mi dicevo di restar lì, pensavo a quello che dovevo fare con sempre maggiore positività. Forse ero entrata in campo nervosa, non riuscivo a concentrarmi sul mio gioco al 100% ed è per questo che il mio livello oggi non è stato costante. Speriamo di far meglio fin dal prossimo turno, di giocare più rilassata e godermi di più la partita“, il commento della 29enne toscana. Le campionesse del mondo in carica affronteranno venerdì 19 settembre in semifinale una tra Ucraina e Spagna.