Jasmine Paolini: “Ho giocato un grande match, ora devo riposare per affrontare Anisimova”

Si conclude con la vittoria di Jasmine Paolini la lunga giornata del WTA di Pechino 2025. L’azzurra ha vinto, con il punteggio di 6-2 7-5, un match importante contro la ceca Marie Bouzkova (numero 52 del ranking), accedendo ai quarti di finale del torneo cinese. Prestazione solida della 29enne toscana che affronterà nel prossimo turno la statunitense Amanda Anisimova.

Dopo un primo set giocato in maniera perfetta, l’italiana si è disunita all’inizio del secondo parziale, subendo il gioco della ceca e commettendo troppi gratuiti. Nel finale, però, la Paolini è tornata ad esprimere il suo miglior tennis, ottenendo una vittoria preziosa soprattutto in ottica WTA Finals. Nella race, l’azzurra resta nona ma l’ottavo posto, occupato da Elena Rybakina, dista ora solo 65 punti.

Paolini ha ora di fronte un avversario ostico come Amanda Anisimova, numero 4 del ranking e testa di serie numero 3 a Pechino. Scontro difficile ma non impossibile, con un unico precedente, giocato nel 2021, vinto in due set dall’americana. L’italiana, nell’intervista post-match, si è soffermata brevemente sulla partita odierna, aggiungendo poi qualche parola sulla sua futura avversaria: “E’ stata una partita molto dura. Ho giocato un grande match. Lei mi ha tolto più volte il servizio. Qui in Cina ho tanti tifosi e questo mi fa molto piacere. Ringrazio loro e soprattutto gli italiani che sono venuti qui a tifare per me. Anisimova ai quarti? Amanda sta giocando un grande tennis in questa stagione. Adesso, però, penso ad andare a dormire e a riposare. Da domani penserò alla partita contro Anisimova”.