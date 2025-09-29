Jasmine Paolini deve fare corsa su Rybakina per le WTA Finals: cosa deve fare a Pechino per superarla

Dal 1° all’8 novembre, a Riyadh (Arabia Saudita) andranno in scena le WTA Finals 2025. Il Master di fine anno, riservato alle migliori otto giocatrici del mondo per rendimento quest’anno è sempre più vicino. In corsa per questo importante traguardo c’è anche Jasmine Paolini. La toscana ha avuto modo di prendere parte a questo evento nel 2024 e l’obiettivo è quello di replicare.

Ci sono delle possibilità. Attualmente, la toscana è nona nella Race, ovvero la graduatoria che certifica la resa stagionale delle tenniste. Vista l’uscita di scena a sorpresa nel terzo turno del WTA1000 di Elena Rybakina (contro la tedesca Eva Lys), l’azzurra ha la possibilità di prendersi l’ottavo posto della kazaka, l’ultimo che consente di qualificarsi alle Finals in terra saudita.

Paolini, infatti, è ancora in corso nel prestigioso torneo cinese. Grazie alla perentoria vittoria per 6-3 6-0 contro l’americana Sofia Kenin, l’azzurra ha avuto accesso agli ottavi di finale e affronterà la ceca Marie Bouzkova, godendo del favore del pronostico.

RACE TO RIYADH 2025

1 Aryna Sabalenka 27 BLR 9610

2 Iga Świątek 24 POL 8153

3 Coco Gauff 21 USA 5304

4 Amanda Anisimova 24 USA 5028

5 Madison Keys 30 USA 4450

6 Jessica Pegula 31 USA 4328

7 Mirra Andreeva 18 RUS 4309

8 Elena Rybakina 26 KAZ 3806

9 Jasmine Paolini 29 ITA 3646

Nel caso in cui Jasmine dovesse battere le ceca e accedere ai quarti a Pechino, raggiungerebbe quota 3741 punti, avvicinandosi ai 3806 di Rybakina. La conquista delle semifinali nel torneo cinese, quindi, le consentirebbe di compiere il sorpasso ai danni della kazaka, in quanto otterrebbe 3916 punti.