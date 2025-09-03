Jasmine Paolini chiude gli US Open tra le prime 10 del mondo. Sarà volata per le WTA Finals

In questa edizione degli US Open di tennis l’azzurra Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno del tabellone di singolare femminile e per questo motivo l’azzurra non è riuscita ad eguagliare il risultato dello scorso anno, quando raggiunse gli ottavi, ed ha perso dunque 110 punti, scendendo da 4116 a 4006.

Nonostante ciò l’azzurra, al momento, difende l’ottava posizione in classifica: Paolini ha scavalcato la cinese Zheng Qinwen, assente agli US Open e scesa così a quota 4003 punti, ma è stata a sua volta superata dalla statunitense Jessica Pegula.

Fino al termine del torneo, però, l’azzurra rischia di scivolare indietro di un’altra posizione: l’altra tennista che può ancora superare Paolini è la ceca Karolina Muchova, la quale vincendo il torneo salirebbe a 4058: Paolini nella peggiore delle ipotesi sarà nona lunedì 8 settembre.

L’azzurra occupa il nono posto anche nella Race WTA ed al momento sarebbe la prima riserva alle Finals di fine stagione: Paolini accusa un ritardo di 225 punti dall’ottava classificata, la kazaka Elena Rybakina, mentre si sale oltre i 500 punti rispetto alle altre tenniste che al momento sarebbero qualificate all’ultimo torneo stagionale.