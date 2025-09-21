Jasmine Paolini festeggia: “Brave contro avversarie forti, vittoria diversa rispetto allo scorso anno”

Resta a casa nostra. Dopo una domenica dai contorni straordinari, l’Italia ha battuto gli Stati Uniti 2-0 ed ha vinto per il secondo anno consecutivo la BJK Cup 2025. Pochi minuti fa infatti Jasmine Paolini ha completato il capolavoro aperto in mattinata da Elisabetta Cocciaretto, battendo per la prima volta in carriera Jessica Pegula per 6-4 6-2.

Prestazione a dir poco sontuosa della toscana che, nella fattispecie, si è resa artefice di quarantacinque minuti di incredibile tennis e di un secondo set in cui ha giganteggiato fino ad arrivare al parziale di 5-1. La nordamericana, malgrado sia riuscita ad annullare tre match point, niente ha potuto al cospetto della furia azzurra, abilissima a chiudere i conti con un immediato controbreak, facendo esplodere di gioia il pubblico italiano presente in quel di Shenzhen.

Visibilmente emozionata, Paolini ha commentato quanto fatto, circondata dall’affetto delle compagne: “È incredibile, non so cosa dire. Grazie a tutto il team, ai giocatori, ai fan, alla capitana, a chiunque sia in panchina da noi e non solo, la gente, il pubblico italiano presente qui, il pubblico cinese. È stata davvero una settimana straordinaria, è bellissimo giocare questa competizione, voglio ringraziare anche Conchita Martinez, direttrice del torneo, e la stessa Billie Jean King. È stata un’organizzazione perfetta, incantevole stare qui a Shenzhen“.

La tennista ha poi chiosato: “Oggi siamo state brave contro una squadra fortissima: è stato difficile. Non so se sia più speciale questa vittoria oppure quella dello scorso anno, ma è stato certamente diverso. Onestamente, non me l’aspettavo così“.