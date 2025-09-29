Jannik Sinner supera Marozsan dopo un 2° set lottato e avanza in semifinale a Pechino

Jannik Sinner accede alle semifinali dell’ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese l’altoatesino prosegue il suo cammino, superando in due set l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e venti minuti di gioco. Una prestazione comunque positiva quella del numero due del mondo, che ha sofferto soprattutto nella seconda frazione, quando si è anche trovato sotto di un break e con la possibilità per l’avversario di allungare il match al terzo.

In semifinale Sinner se la vedrà con Alex de Minaur e sarà l’undicesimo confronto in carriera tra l’italiano e l’australiano. L’andamento dei precedenti è abbastanza emblematico, visto che Jannik ha vinto le dieci sfide giocate, compresa l’ultima in questa stagione ai quarti dell’Australian Open con un emblematico 6-3 6-2 6-1. In totale Sinner ha perso solo due set contro De Minaur, ma bisogna risalire addirittura ad un match del 2022 e ad uno del 2020.

Sinner ha concluso con lo stesso numero di vincenti ed errori non forzati (19), mentre sono 25 gli errori da parte dell’ungherese, che ha messo a segno solo 9 vincenti. Jannik ha chiuso con un 57% di prime di servizio in campo, vincendo il 70% dei punti, mentre scende al 61% la percentuale di punti vinti con la seconda.

Un primo set completamente dominato da Sinner, che strappa il servizio all’avversario già nel terzo game. Il numero due del mondo è molto aggressivo già dalla risposta e Marozsan è in chiara difficoltà a tenere il ritmo dell’azzurro. Nel quinto gioco ci sono altre due palle break per Jannik e basta la prima all’altoatesino, con l’ungherese che non trova il passante sulla discesa a rete dell’italiano. Il dominio prosegue e nel settimo gioco Sinner si porta sullo 0-40 con tre set point a disposizione. Il secondo è quello buono, con l’azzurro che trova il passante di rovescio vincente per il 6-1 in nemmeno mezz’ora.

Il secondo set è decisamente più combattuto del primo. Nei primi sette game si segue l’andamento dei turni di servizio. Nell’ottavo gioco Sinner si porta sullo 0-40, ma Marozsan si salva, soprattutto sulla terza con una splendida smorzata. L’azzurro ne ha una quarta, ma sbaglia di rovescio. L’ungherese galvanizzato dal break salvato, riesce a strappare il servizio a Sinner nel game successivo. Con le spalle al muro e sotto 5-4, Sinner, però, ha una reazione clamorosa ed ottiene il controbreak a zero. Il numero due del mondo è una furia, sale 6-5 e poi nel dodicesimo game si porta ancora sullo 0-40 e al primo match point chiude sul 7-5, volando in semifinale.