Jannik Sinner subito sul campo di allenamento a Montecarlo: focus sul servizio, si studia la strategia ‘anti-Alcaraz’

Non si vuol perdere tempo. Jannik Sinner, uscito sconfitto dalla finale degli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz, si è rimesso da ieri all’opera a Montecarlo. Perso il primato della classifica mondiale a vantaggio dell’iberico, l’attenzione dell’altoatesino è rivolta alla trasferta asiatica, dove disputerà i tornei di Pechino (25 settembre-1° ottobre) e di Shanghai (1°-12 ottobre).

Sui campi del Country Club l’azzurro è stato visto insieme al giovane Daniil Valter, giocatore di quindici anni, già con punti nel ranking ITF U18 (cresciuto nel Sanremo Tennis Team di Gianluca Mager), e seguito in questa circostanza da Fabio Lavazza. Il tutto è stato immortalato sui social.

Qualche scambio col ragazzino per scopi pubblicitari, ma nella mattinata probabilmente è partito il lavoro per quello che sarà l’ultima parte della stagione. Focus sul servizio, colpo che tanti problemi gli ha dato nel corso delle due settimane a New York. Nella conferenza stampa post match contro Carlitos, Jannik ha parlato di cambiamenti nel suo tennis.

L’obiettivo è quello di essere più imprevedibile. Probabilmente, gli allenamenti con Simone Vagnozzi saranno orientati anche a dare al suo tennis qualche variazione in più sul tema: discese a rete, palle corte ecc. C’è stata la presa di coscienza che per battere una versione di Alcaraz deluxe come quella degli States sarà necessario, ma anche per evolversi come tennista. A prescindere dai risultati, il target del pusterese è quello di diventare un giocatore sempre più completo.