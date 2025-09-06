Jannik Sinner segue la solita routine prima della sfida contro Alcaraz a New York

Jannik Sinner si prepara nel solito modo alla grande sfida contro Carlos Alcaraz. L’altoatesino sfiderà il fortissimo giocatore spagnolo nella finale degli US Open 2025 domani alle ore 20.00 italiane. Una partita che mette in palio tante cose. Non si parla, infatti, solo della conferma del titolo per Sinner, ma anche del primato della classifica mondiale.

Se l’azzurro dovesse perdere la partita, infatti, verrebbe automaticamente scavalcato dal suo amico/rivale. In vista di questo confronto tanto atteso, c’era curiosità sullo stato di salute del pusterese. Nella vittoria sofferta di ieri contro il canadese Felix Auger-Aliassime, si è palesato un fastidio alla fascia addominale nel corso dell’ottavo game del secondo set.

Sinner e il coach Simone Vagnozzi hanno poi minimizzato, parlando solo di un lieve risentimento muscolare. Si spera che questa problematica non torni a farsi sentire nel confronto di domani, tenuto conto delle qualità straordinarie del suo rivale, giunto all’atto conclusivo senza perdere alcun set e concedendo appena due break in tutto il torneo.

Il classe 2001 del Bel Paese attorno alle 20.40 nostrane (14.40 locali) si è messo a lavoro in palestra, effettuando una fase di riscaldamento nella palestra di Flushing Meadows, seguito da vicino dal preparatore atletico Umberto Ferrara e l’osteopata Andrea Cipolla. 2o’ in cui effettuare ginnastica posturale anche per verificare che fosse tutto nella normale.

Attorno alle 15.00 di New York (21.00 italiane), Jannik si è allenato indoor, come ha fatto nelle ultime partite giocate in questo evento, su campi non coperti dalle telecamere, per potersi preparare al meglio possibile a questo match. Discorso diverso per Alcaraz, che ha effettuato 45′ di training presso il Practice Court, concentrandosi sul gioco in risposta sempre sulla riga di fondo.