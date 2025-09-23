Jannik Sinner sarà davvero a Vienna? Il calendario compresso suggerisce delle possibili rinunce

Jannik Sinner, dopo un breve periodo di riposo post-US Open, si appresta ad affrontare un vero tour de force nei prossimi due mesi con il grande obiettivo di rivincere le ATP Finals di Torino e mettere le basi per un possibile futuro nuovo sorpasso (molto complicato entro la fine del 2025 alla luce delle varie scadenze) ai danni di Carlos Alcaraz in vetta al ranking mondiale.

Il fuoriclasse italiano si prepara ad un autunno infuocato e pieno di impegni, in cui potrebbe però decidere di fare un passo indietro non disputando tutti i tornei a cui è iscritto. In ordine cronologico, l’altoatesino è atteso all’ATP 500 di Pechino (25 settembre-1° ottobre), al Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam di Riad (15-18 ottobre), all’ATP 500 di Vienna (20-26 ottobre) e al Masters 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) prima delle Finals di Torino (9-16 novembre).

Un calendario particolarmente ingolfato, soprattutto nel caso in cui Sinner dovesse arrivare sempre in fondo giocando anche la finale dei vari eventi. Tra le opzioni sul tavolo c’è dunque la rinuncia a Parigi o molto più probabilmente a Vienna, torneo che arriverebbe pochi giorni dopo l’esibizione milionaria di Riad denominata Six Kings Slam.

Saltando l’appuntamento viennese, Jannik avrebbe a disposizione una settimana di pausa tra Riad e Parigi, poi un’altra settimana di stop prima del round robin di Torino. Resta incerta infine la presenza dell’attuale numero 2 al mondo a Bologna dal 18 al 23 novembre per le Finals di Coppa Davis in cui l’Italia proverà a conquistare il terzo titolo di fila.