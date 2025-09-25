Jannik Sinner riparte con un comodo esordio a Pechino: solo 4 game lasciati a Cilic

C’era grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner e l’altoatesino ha decisamente brillato al suo esordio nell’ATP 500 di Pechino. Il numero due del mondo ha dominato contro il veterano croato Marin Cilic, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Una prestazione sicuramente decisamente positiva per Sinner, che tornava in campo dopo la sconfitta nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, in quello che è solo l’inizio di un finale di stagione in cui Jannik proverà a tornare sul trono del ranking mondiale e poi a conquistare nuovamente le ATP Finals a Torino, suo obiettivo dichiarato nei prossimi mesi.

Al prossimo turno Sinner si troverà di fronte il francese Terence Atmane, che l’azzurro ha già affrontato e battuto nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, raggiunta a sorpresa dal transalpino. Atmane ha sconfitto quest’oggi l’idolo di casa Zhang Zhizhen in due set per 6-4- 6-2, garantendosi così una nuova sfida con Jannik.

Un buon rendimento al servizio per Sinner, che ha concesso una sola palla break proprio all’ultimo game del match. L’azzurro ha vinto il 75% dei punti quando ha servito la prima, mentre 64% con la seconda. Sono poi tre gli ace dell’altoatesino, che non ha mai commesso doppio fallo.

Sinner ha subito una palla break in apertura di match, ma Cilic riesce ad annullarla con un vincente di dritto. L’occasione per l’azzurro si ripropone nel quinto game, quando Jannik si porta sullo 0-40. Cilic annulla le prime due, ma sulla terza arriva la risposta aggressiva di rovescio di Sinner, che porta l’azzurro a togliere il servizio all’avversario. Da quel momento Sinner vince i successivi otto punti consecutivi ed ottiene un altro break, che gli permette di chiudere sul 6-2 il primo set.

Il secondo set comincia quasi subito in discesa per Sinner. Il numero due del mondo, infatti, strappa a zero il servizio nel terzo game e scappa via definitamente nel match. Jannik non lascia nulla nei propri turni in battuta e nel quinto game arriva l’ennesimo break con un dritto in difesa sulla riga. Sinner concede l’unica palla break dell’incontro a Cilic nell’ottavo game, ma annulla tutto con un ace centrale, andando così a concludere ancora sul 6-2.