Jannik Sinner riceve una cittadinanza onoraria: “Esempio virtuoso di come interpreta il ruolo di sportivo”

A Jannik Sinner verrà conferita la cittadinanza onoraria di Torino. Il sindaco Stefano Lo Russo ha voluto riconoscere l’indelebile rapporto tra il fuoriclasse altoatesino e il capoluogo piemontese, dove ha giocato le ATP Finals nel 2021, nel 2023 e nel 2024 (lo scorso anno conquistò il primo titolo in carriera nel torneo riservato ai migliori otto giocatrici della stagione).

Il primo cittadino ha elogiato il numero 2 del mondo: “Jannik è un esempio virtuoso per come interpreta il ruolo di sportivo, perché c’è modo e modo di vincere e c’è modo e modo di perdere. Sinner scende in campo esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese”.

L’azzurro tornerà a giocare a Torino dal 9 al 16 novembre per la prossima edizione delle ATP Finals. Il vincitore di Australian Open e Wimbledon tornerà in campo a fine settembre per disputare il torneo ATP 500 di Pechino, a cui seguiranno il Masters 1000 di Shanghai, il torneo ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy a precedere l’evento in terra piemontese.