Jannik Sinner non si fida: “Rispetto De Minaur, sarà una partita dura. Il mio approccio non cambierà”

Jannik Sinner prosegue nel proprio cammino a Pechino (Cina). Il n.2 del mondo ha sconfitto l’ungherese Fabian Marozsan nei quarti di finale del torneo ATP500 col punteggio di 6-1 7-5, dominando il primo set e faticando maggiormente nel secondo anche per i meriti del suo avversario. Con le spalle al muro, Sinner ha trovato le soluzioni nel parziale n.2 e domani sarà per il terzo anno consecutivo al penultimo atto di questo evento.

“Penso che Marozsan abbia servito molto meglio nel secondo set rispetto al primo, giocando in modo un po’ più aggressivo. Io ho avuto un paio di game di servizio sotto 0-30 che sono riuscito a chiudere, il che è stato molto positivo. Ho avuto alcune occasioni per strappargli il servizio sul 4-3, ma non ci sono riuscito. È stata una bella partita. Lui ha alzato il suo livello, poi ha sbagliato un paio di colpi facili, il che mi ha dato l’opportunità di chiudere in due set. Ma è stato un incontro molto, molto difficile. Credo di aver iniziato molto bene. Positivo anche il secondo set, ma lui stava giocando ad altissimo livello, quindi sono molto contento della vittoria di oggi“, l’analisi di Jannik in conferenza stampa.

All’orizzonte la sfida contro l’australiano Alex de Minaur, con cui i precedenti sono impietosi per il suo avversario (10 vittorie in altrettanti incontri per l’azzurro). Sinner però non vuole abbassare la guardia: “È solo un’altra sfida. Sono sicuro che alcune cose cambieranno. Devo essere pronto. Qui il campo con le palline usate è molto diverso. Quindi vediamo come andrà a finire. Non vedo l’ora; sarà una partita fantastica e diversa dalle altre. Alex è migliorato molto negli ultimi tre/quattro mesi. È molto costante, con ottimi risultati durante tutto l’anno. Sarà sicuramente un incontro duro. Non vedo l’ora. Il mio approccio è lo stesso di sempre: cercare di essere sicuro di me, ma nello stesso tempo rispettare tutti gli avversari, cercando di dare il massimo“, ha sottolineato l’altoatesino.

Non resta che godersi lo spettacolo domani. Un confronto previsto alle ore 08.00 italiane in cui Sinner vorrà alzare ancor di più il proprio livello di gioco e puntare a un’altra finale del suo 2025.