Jannik Sinner: “Oggi sono riuscito a interpretare la partita al meglio. Musetti tra i più grandi talenti che il tennis abbia”

6-1 6-1 6-1: sull’Arthur Ashe Stadium era difficile immaginarsi una notte tanto veloce per Jannik Sinner, eppure per lui tale è stata. Alexander Bublik non ha potuto fare nulla: il kazako, così come al Roland Garros, ha dovuto cedere in maniera molto netta, ma stavolta senza neanche potersela giocare in alcun set.

Così il numero 1 nell’intervista in campo: “Con Bublik è sempre dura. L’ho affrontato diverse volte. Lui mi rende il match complicato, però lui ha avuto la partita precedente che è finita tardi. Sono molto contento di aver vinto questa partita. Ed è molto bello giocare in una location come questa“.

E poi sull’ambiente e su Musetti: “Bellissimo qui, mi da tante energie. Sono molto contento di essere arrivato ai quarti di finale. Ora c’è il derby italiano: abbiamo tantissimi giocatori che possono fare la differenza. Lorenzo è uno dei più grandi talenti che il tennis abbia, siamo contenti di poterci affrontare anche di fronte al pubblico italiano che c’è qui. E poi c’è in palio la semifinale, quindi è qualcosa di molto speciale“.

Poco dopo, ai microfoni di SuperTennis: ancora su Bublik: “Giocatore molto difficile, lui ha servito non benissimo, ha concesso di più rispetto a Halle. Superficie diversa, oggi sono riuscito a interpretare la partita al meglio. Adesso vediamo. Sono contento. Con Lorenzo vediamo come andrà“.

Tra analisi e vista sui quarti: “Bublik e Shapovalov sono due giocatori diversi. Uno più va avanti nel torneo e più trova le sensazioni. La prima volta la sera è anche diversa. Sono contento di come ho giocato oggi, c’è tanto lavoro e feedback su quel che riusciamo a mettere insieme. La prossima partita sarà molto difficile, però anche molto bello: siamo due italiani ai quarti, almeno uno sarà in semifinale ed è tanto che non giochiamo contro. Sono contento per Lorenzo, sarà una partita molto difficile, ma di quelle belle da giocare“.