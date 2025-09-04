Jannik Sinner italiano vero: “Orgoglioso del mio Paese. Con Musetti siamo amici, ma in partita si cancella”

Jannik Sinner ha vinto il derby contro Lorenzo Musetti valido per i quarti di finale degli US Open 2025 di tennis: il numero 1 del mondo si è imposto in tre set in due ore di gioco ed ora affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime nel penultimo atto. Sinner ha commentato la propria prestazione nella consueta intervista in campo.

L’analisi del match, giocato contro un amico prima che un connazionale: “In queste partite dobbiamo cancellare l’amicizia, ma quando ci stringiamo la mano tutto torna a posto. Molto solida la mia prestazione, ho servito bene. Tutti quelli che sono in semifinale in uno Slam stanno giocando bene, è un torneo speciale“.

Il campione in carica ringrazia quanti hanno seguito il match in Italia in un orario antelucano: “Sicuramente qualcuno in Italia non avrà dormito. Siamo molto orgogliosi di essere italiani, è un Paese speciale, abbiamo un incredibile sostegno. E’ bellissimo essere italiani“.