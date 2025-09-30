Jannik Sinner in cerca di una conferma, Alcaraz lascia campo libero a Shanghai

Da domani si farà sul serio sui campi di Shanghai (Cina), evento focale dello swing asiatico del tennis. Nel giorno in cui a Pechino si giocherà la finale, a stretto giro il Masters1000 asiatico andrà in scena. Non ci sarà l’atteso confronto diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo, dopo aver vinto il suo ottavo titolo stagionale a Tokyo (Giappone), ha voluto rinunciare per recuperare fisicamente e mentalmente.

Una scelta ragionata perché il suo primato in classifica mondiale è inattaccabile e Sinner non può insidiarlo, avendo una scadenza di 1000 punti sul groppone per aver ottenuto il titolo del 1000 nel 2024. Una riconferma che non sarà semplice perché nella sua stessa parte di tabellone ci saranno Novak Djokovic, Taylor Fritz e Ben Shelton. In sostanza, un percorso non così semplice, in considerazione di un’avventura a Pechino, dove ha sì raggiunto la finale, ma con qualche patema d’animo.

Da capire se ci sarà Lorenzo Musetti, costretto al ritiro per un problema muscolare al gluteo sinistro nell’ATP500 cinese, mentre da valutare quello che farà il resto della truppa tricolore. Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi comporranno il roster tricolore.

Un evento col punto di domanda, condizionato dallo stato di forma di tanti, che potrebbe aprirsi alle sorprese. A Pechino, vedi il raggiungimento della finale dell’americano Learner Tien, c’è stato una sorta di assaggio. Da capire se si darà un seguito anche Shanghai o meno.