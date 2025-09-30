Jannik Sinner: “Il livello è stato molto alto, contento della vittoria. Problema fisico? In finale starò bene”

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.2 de mondo ha conquistato per il terzo anno consecutivo l’accesso alla finale dell’ATP500 di Pechino (Cina). L’altoatesino ha sconfitto col punteggio di 6-3 4-6 6-2 l’australiano Alex de Minaur in quasi due ore e mezza di partita. Per Sinner è l’undicesima vittoria in altrettante partite contro l’aussie, che a differenza dei match precedenti è stato molto più incisivo.

Nel primo parziale dominio di Jannik, ma nel secondo il rendimento del pusterese è calato per un fastidio accusato dal nostro portacolori all’altezza del gluteo sinistro. Ne ha saputo approfittare de Minaur, portando il match al terzo parziale. Nella frazione decisiva, però, Sinner ha sfoderato un tennis di altissimo livello, annichilendo l’aussie e riuscendo a gestire qualche crampo nell’ultimo game.

“Il livello è stato molto alto, tanti grandi scambi e tante chance di break. Ho avuto le mie nel secondo e non le ho sfruttate. Nel terzo ho alzato il livello e ottenendo il break sono entrato in fiducia. È stata una partita equilibrata, sono molto contento della vittoria e di essere in finale“, le prime parole a caldo di Jannik.

“De Minaur serviva e rispondeva bene, ho utilizzato bene il servizio ma lui è molto veloce con il campo lento era difficile. Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento. Problema fisico? Ho una notte per recuperare, starò bene in finale perché c’è più adrenalina e non vedo l’ora di giocarla. È bello avere un altro bel risultato“, ha concluso il n.2 ATP.

Sinner tornerà in campo domani alle ore 8.00 contro il vincente del confronto tra l’americano Learner Tien e il russo Daniil Medvedev per andare a caccia del 3° titolo dell’anno, il secondo a Pechino. Il primo arrivò nel 2023, battendo proprio Medvedev e dando il via alla sua ascesa definitiva in classifica mondiale. Per l’azzurro è la settima finale dell’anno su 8 tornei giocati, la nona consecutiva sul cemento da Cincinnati 2024. Numeri incredibili.