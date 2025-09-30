Jannik Sinner rivela un’altra problematica fisica: “Ho avuto la diarrea. Adesso mi sento bene”

Jannik Sinner domani disputerà la finale dell’ATP 500 di Pechino, nella quale affronterà il vincente del match tra lo statunitense Learner Tien ed il russo Daniil Medvedev: in conferenza stampa l’azzurro ha rivelato di non essere al meglio per via di problemi intestinali, ma è riuscito comunque a staccare il pass per l’ultimo atto.

Terza finale consecutiva a Pechino per l’azzurro: “Ovviamente, è fantastico tornare in finale. Questo è un posto davvero speciale. C’è tanto impegno dietro, tante partite difficili, come abbiamo visto oggi. Sono ancora più felice di giocare di nuovo la finale qui. Ogni anno è diverso, ma sono molto contento. Vediamo cosa mi riserva il futuro“.

Sui problemi fisici accusati quest’oggi: “Non è niente di grave. Ho avuto la diarrea negli ultimi giorni ed ho perso un po’ di liquidi, ma mi sento bene. Ho anche avuto un po’ di tensione. La combinazione tra tensione e quanto successo negli ultimi giorni non è stata facile, ma mi sento bene. Non sono preoccupato per nulla per domani. Va tutto bene“.

La vittoria sull’australiano Alex de Minaur: “Il terzo set è stato senza dubbio fondamentale. Quando fai un break e tieni il servizio, è positivo. Poi ho cercato di essere un po’ più aggressivo, cosa che ha funzionato molto bene nel terzo set, ma nel secondo ha avuto delle opportunità. Prima non è riuscito a sfruttarle, poi ho avuto le mie e non sono riuscito a sfruttarle. È stata una partita molto combattuta. Stavamo giocando un tennis eccellente, entrambi. È stata una partita molto impegnativa fisicamente. In definitiva, sono molto contento del livello e della partita di oggi, con piccoli alti e bassi, il che è normale. Nel complesso, sono molto contento“.

Sinner osserva comunque tutti gli avversari: “Guardo le partite non solo qui, ma anche in altri tornei. Mi piace guardare il tennis, sono un grande appassionato, guardo tutte le partite. Non sono mai stato a Tokyo, ma sembra che le condizioni di gioco, viste in televisione, siano un po’ diverse rispetto a qui“.