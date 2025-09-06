Jannik Sinner entra in un club esclusivo: 4 finali Slam nello stesso anno, 5 consecutive

Jannik Sinner non vuole fermarsi e continua a scrivere nuove pagine di storia per lo sport italiano a tutto tondo, entrando progressivamente nel gotha del tennis globale a soli 24 anni con all’orizzonte un futuro tutto da scoprire. L’altoatesino è reduce dalla vittoria in quattro set (6-1 3-6 6-3 6-4) sul canadese Felix Auger-Aliassime, che lo ha promosso in finale agli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz.

Il numero 1 al mondo raggiunge dunque un traguardo significativo, giocando ben quattro finali Slam in una singola stagione e dimostrandosi un giocatore completo, in grado di esprimersi ad un livello stellare su tutte le superfici. Prima di lui erano riusciti in quest’impresa nell’era Open solamente Roger Federer (2006, 2007, 2009), Novak Djokovic (2015, 2021, 2023) e Rod Laver (1969).

Sinner, che aveva trionfato sul cemento di Flushing Meadows nel 2024, è diventato inoltre il quarto tennista a collezionare nell’era Open almeno cinque finali Major di fila dopo Roger Federer (10, da Wimbledon 2005 agli US Open 2007), Novak Djokovic (6, da Melbourne 2015 al Roland Garros 2016) e Rafael Nadal (5, da Parigi 2011 a Parigi 2012).

Il nativo di San Candido ha una striscia aperta di 27 vittorie consecutive sul cemento a livello Slam e, battendo Alcaraz in finale, vincerebbe per il secondo anno di seguito sia gli Open d’Australia che gli US Open eguagliando quanto fatto da Federer (l’unico ad aver conseguito per due stagioni di fila la doppietta Melbourne-New York) nel biennio 2006-2007.