Jannik Sinner aveva rivelato le sue intenzioni ad Anna Wintour e Rami Malek: “È l’ora della vendetta”

La parola è “vendetta”. È stato questo il termine, con valenza sportiva sia ben chiaro, che ha accompagnato la vigilia di Jannik Sinner nella sfida degli ottavi di finale degli US Open 2025. Non l’aveva proprio digerita, a quanto pare, il pusterese quella sconfitta sull’erba di Halle (Germania), a precedere Wimbledon, dal kazako Alexander Bublik.

Il successo a sorpresa in quella circostanza aveva alimentato dei dubbi sulla consistenza del n.1 del mondo, che pochi giorni prima era stato battuto nella finale del Roland Garros dallo spagnolo Carlos Alcaraz. E così nella nottata italiana abbiamo assistito a una prestazione pazzesca di Jannik, che ha letteralmente demolito Bublik, prevalendo sullo score di 6-1 6-1 6-1.

C’era voglia di rivincita, come detto, e questa è emersa in maniera molto curiosa prima del match, quando Sinner si stava riscaldando sul campo dell’Arthur Ashe Stadium. Il riferimento è al dialogo che l’azzurro ha avuto con l’attore Rami Malek e l’ex direttrice di Vogue Anna Wintour, ospiti d’onore sulle tribune del Centrale.

“Sto bene, mi sto divertendo“, ha detto Sinner rispondendo alle domande dei due ‘tifosi’ vip. “In realtà l’ultima volta che l’ho affrontato ho perso”, ha continuato l’altoatesino con un sorriso, che poi abbassando lo sguardo ha dichiarato: “È l’ora della vendetta“. Uomo di parola il n.1 del ranking, che quando parla evidentemente non lo fa mai a caso…

VIDEO SINNER CON ANNA WINTOUR E RAMI MALEK