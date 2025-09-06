Jannik Sinner e lo svantaggio nella finale contro Alcaraz: il n.1 ha speso in campo più ore dello spagnolo

L’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno nell’ultimo atto degli US Open 2025 di tennis: nel percorso per raggiungere la finale l’italiano ha lasciato per strada due set, mentre lo spagnolo vanta una striscia aperta di 18 set vinti consecutivamente.

Per via di questa differenza, dunque, il numero 1 del mondo è anche rimasto in campo per più tempo rispetto allo spagnolo, dato che finora ha giocato per 13 ore e 33 minuti, circa due ore ed un quarto per ciascun match, mentre l’iberico è rimasto in campo per 11 ore e 56 minuti, poco meno di due ore a partita.

La differenza è di circa 16 minuti ad incontro in favore dello spagnolo, per un totale di 1 ora e 37 minuti di fatica risparmiata dal tennista iberico: nell’ultimo atto, dunque, Carlos Alcaraz arriverà leggermente più fresco di Jannik Sinner.

CONFRONTO ORE IN CAMPO SINNER-ALCARAZ

JANNIK SINNER

Primo turno: 1 ora e 38 minuti

Secondo turno: 2 ore e 1 minuto

Terzo turno: 3 ore e 12 minuti

Quarto turno: 1 ora e 21 minuti

Quarti di finale: 2 ore

Semifinale: 3 ore e 21 minuti

Totale: 13 ore e 33 minuti

CARLOS ALCARAZ

Primo turno: 2 ore e 5 minuti

Secondo turno: 1 ora e 36 minuti

Terzo turno: 1 ora e 44 minuti

Quarto turno: 2 ore e 12 minuti

Quarti di finale: 1 ora e 56 minuti

Semifinale: 2 ore e 23 minuti

Totale: 11 ore e 56 minuti