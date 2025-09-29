Jannik Sinner è l’incubo di De Minaur: precedenti impietosi per l’australiano

Jannik Sinner ha sempre vinto contro Alex de Minaur, uno dei rivali più affrontati nel corso della sua giovane carriera. Il 24enne ha incrociato l’australiano in ben dieci occasioni nel corso delle ultime sei stagioni e ha sempre vinto: nei fatti il fuoriclasse altoatesino è un vero e proprio incubo per l’oceanico, che ha più volte ha manifestato una certa frustrazione nel dover incrociare il nostro portacolori. L’attuale numero 8 del ranking ATP non ha mai trovato le misure al gioco dell’azzurro, incappando in sonore battute d’arresto.

In dieci partite disputate, de Minaur è riuscito a portare a casa soltanto un set: il primo del quarto di finale dell’ATP di Sòfia nel 2020. In sostanza Sinner ha attivo un parziale di 20-0 in termini di set contro questo rivale, a dimostrazione di un vero e proprio strapotere che spera di poter proseguire anche nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino, in programma martedì 30 settembre sul cemento della capitale cinese (secondo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 08.00).

L’ultimo testa risale a gennaio, quando Sinner si impose con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione poi vinto dall’altoatesino. Tre precedenti nel 2024: la semifinale di Coppa David e il confronto nel round robin delle ATP Finals (entrambi chiusi per 6-3, 6-4), la finale dell’ATP di Rotterdam (7-5, 6-4). Sinner sconfisse de Minaur nel secondo match della finale di Coppa Davis 2023 con un perentorio 6-3, 6-0, consegnando così l’Insalatiera al Bel Paese.

Rimanendo al 2023 occorre ricordare la finale del Masters 1000 in terra canadese, mentre nel 2022 ci fu un doppio incrocio tra i sedicesimi del Masters 1000 di Madrid e gli ottavi degli Australian Open. Nel 2020 il già citato quarto di Sòfia con l’unico set portato a casa dell’oceanico, mentre nel 2019 la finale delle Next Gen ATP Finals dominata dal nostro portacolori in regime di regole speciali. Di seguito il quadro dettagliato di tutti i precedenti tra Sinner e de Minaur in vista della semifinale di Pechino.

PRECEDENTI SINNER-DE MINAUR

2025, quarti di finale Australian Open: Sinner vs de Minaur 6-3, 6-2, 6-1

2024, semifinali Coppa Davis: Sinner vs de Minaur 6-3, 6-4

2024, round robin ATP Finals: Sinner vs de Minaur 6-3, 6-4

2024, finale ATP Rotterdam: Sinner vs de Minaur 7-5, 6-4

2023, finale Coppa Davis: Sinner vs de Minaur 6-3, 6-0

2023, finale Masters 1000 Canada: Sinner vs de Minaur 6-4, 6-1

2022, sedicesimi Masters 1000 Madrid: Sinner vs de Minaur 6-4, 6-1

2022, ottavi Australian Open: Sinner vs de Minaur 7-6(3), 6-3, 6-4

2020, quarti di finale ATP Sòfia: Sinner vs de Minaur 6-7(3), 6-4, 6-1

2019, finale Next Gen ATP Finals: Sinner vs de Minaur 4-2, 4-1, 4-2 (giocata con regole speciali)