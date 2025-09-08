Jannik Sinner aggiunge un torneo in calendario: punti fondamentali per il ritorno a n.1, il nuovo calendario

Jannik Sinner ha aggiunto un torneo al proprio calendario, decidendo di giocare l’ATP 500 di Vienna dal 20 al 26 ottobre. Il fuoriclasse altoatesino ha confermato la sua presenza sul cemento della capitale austriaca nel corso della mattinata odierna, integrando così la propria pianificazione che prevede l’ATP 500 di Pechino (25 settembre-1° ottobre), il Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), il Six Kings Slam (15-18 ottobre), il Masters 1000 di Parigi Bercy (27 ottobre-2 novembre) e naturalmente le ATP Finals a Torino (9-16 novembre).

L’attuale numero 2 del mondo, reduce dalla sconfitta nella finale degli US Open che gli è costata anche il primo posto nel ranking ATP in favore dello spagnolo Carlos Alcaraz, trionfò a Vienna nel 2023, l’anno in cui aveva prevalso anche a Pechino, al Masters 1000 del Canada e a Montpellier. Sarà un’occasione importante per guadagnare punti preziosi nella classifica internazionale, visto che lo scorso anno rimase fermo in quella settimana e dunque non ci saranno cambiali all’orizzonte.

Nelle prossime settimane l’azzurro dovrà difendere 1.330 punti: 330 per la finale del torneo ATP 500 di Pechino e 1.000 per il trionfo al Masters 1000 di Shanghai. Il suo grande rivale Alcaraz dovrà invece sostenere una cambiale di 700 punti: 500 per il sigillo a Pechino (quest’anno parteciperà all’equivalente torneo di Tokyo e 200 per i quarti di finale di Shanghai. Al momento l’iberico primeggia nel ranking ATP con 11.540 punti contro i 10.780 dell’azzurro.

Va annotato che al momento lo spagnolo non dovrebbe giocare nella settimana del 20-26 ottobre, visto non risulta iscritto né a Vienna né all’ATP 500 di Basilea (ma potrebbero arrivare delle novità nelle prossime ore).

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI JANNIK SINNER

25 settembre-1° ottobre ATP 500 di Pechino

1-12 ottobre Masters 1000 di Shanghai

15-18 ottobre Six Kings Slam (torneo esibizione a Riad)

20-26 ottobre ATP 500 di Vienna

27 ottobre-2 novembre Masters 1000 di Parigi-Bercy

9-16 novembre ATP Finals a Torino