Jannik Sinner accusa un nuovo problema fisico: cosa è successo contro De Minaur e il punteggio esatto del primo fastidio

Jannik Sinner in difficoltà. Il n.2 del mondo alle prese con un nuovo problema fisico nella sfida valida per le semifinali dell’ATP500 di Pechino (Cina) contro l’australiano Alex de Minaur. Nei giorni precedenti Jannik aveva dovuto fare i conti con una distorsione al piede, perdendo l’equilibrio nella partita contro il francese Terence Atmane, valida per il secondo turno dell’evento cinese.

Niente di preoccupante in quel caso e le parole dell’azzurro in conferenza stampa avevano invitato all’ottimismo. Quest’oggi, invece, la situazione sembra essere più complessa. Dopo aver vinto il primo set 6-3, l’altoatesino ha iniziato ad accusare un problema muscolare al gluteo sinistro.

Una criticità che si è evidenziata nel terzo game del secondo parziale, quando il pusterese non è riuscito a sfruttare due palle break. Una situazione che si è fatta critica, quando l’azzurro è andato a servire nel sesto gioco, dovendo cancellare lui delle chance break all’aussie. Errori inusuali per il nostro portacolori, indotti dal precario equilibrio. Con classe e determinazione, Sinner è riuscito a salvarsi e a portarsi a casa il gioco (3-3).

Vedremo se questo fastidio andrà a condizionare ulteriormente l’incedere in campo di Sinner, oppure se in qualche modo, saprà trovare delle soluzioni ai problemi di quest’oggi.