Jack Draper ha già chiuso il suo 2025. Musetti perde un rivale nella corsa alle ATP Finals

Jack Draper è costretto a fermarsi ufficialmente e tornerà in campo solamente nel corso del prossimo anno. Il 2025 del tennista inglese, quindi, è già concluso. Dopo l’apparizione agli US Open, con il ritiro prima del match di secondo turno, è apparso chiaro come la situazione del classe 2001 fosse quanto mai complicata.

L’infortunio al braccio patito durante il torneo di Wimbledon ha costretto alla resa il nativo di Londra che, come si è visto, aveva fatto di tutto per tornare in campo in tempo per il torneo di Flushing Meadows, salvo poi incappare in una ricaduta.

A questo punto si rivoluziona la caccia per le ATP Finals. Jack Draper, infatti, si trovava nella nona posizione della classifica race, subito alle spalle di Lorenzo Musetti che, quindi, ora ha un contendente in meno all’ottava posizione. In attesa di capire quale sarà la decisione di Novak Djokovic che, in caso di rinuncia al torneo di Torino, regalerebbe uno slot extra, l’avversario più vicino al tennista toscano dista più di 300 punti e si tratta di Felix Auger-Aliassime.

Il messaggio sui social di Jack Draper: “Ciao ragazzi, un aggiornamento da parte mia… Purtroppo l’infortunio al braccio mi costringerà a stare fermo e mi costringerà a saltare il resto del 2025. È molto difficile da accettare per me, visto che quest’anno stavo guadagnando un incredibile slancio e giocando alla grande. Tuttavia, ho già affrontato situazioni simili in passato e sono sempre tornato più forte, perché sono motivato a esprimere il mio potenziale come giocatore. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che mi sostengono nel mio percorso. Non vedo l’ora di tornare in campo e dare il massimo. A presto”.

IL POST SU INSTAGRAM DI JACK DRAPER