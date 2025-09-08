Italian Baseball Series: un big inning di Parmaclima riapre i giochi. Serie sul 2-1

Parma riapre tutto ed allunga la serie. Spalle al muro, la compagine emiliana si è imposta nella gara-3 delle Italian Baseball Series, passando con il risultato di 8-4 grazie ad un big inning messo a referto al sesto turno con cui ha ribaltato una partita che stava prendendo una direzione complicatissima.

Già perché San Marino, avanti 2-0, dopo quattro round di attacchi bloccati ha smosso il tabellino al quinto, timbrando due sigilli scaturiti da Pieternella e da un singolo di Fabio. I parmigiani però non ci stanno e, nell’attacco successivo, pareggiano velocemente con un singolo di Concepcion per poi effettuare il contro sorpasso con un doppio a destra da due punti di Battioni, preludio del singolo di Flisi e Gonzalez Sanamè.

Dopo un settimo inning terminato senza scossi, Parmaclima avanza ancora di un’unità all’ottavo, tenendo poi botta nell’ultimo turno, dove San Marino non è andata oltre i due punti, fermandosi sull’8-4.

Domani, martedì 9 settembre, si disputerà gara.4, con orario di inizio fissato per le 20:30.