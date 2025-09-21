Italia-USA BJK Cup, gli accoppiamenti: Cocciaretto per l’esordio, poi Paolini-Pegula

Sono stati da poco rilasciati gli accoppiamenti della finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Stati Uniti, che a Shenzhen deciderà chi porterà a casa un’edizione che ha riportato a settembre, dopo quasi vent’anni, l’atto conclusivo della manifestazione.

Ad aprire ci sarà la sfida tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro. Una scelta che, da parte di Tathiana Garbin, ha senso perché la marchigiana, agli Australian Open 2024, diede parecchio filo da torcere alla newyorkese, e in generale se si trova nella condizione giusta può avere il gioco per mettere polvere negli ingranaggi dell’americana.

Il secondo confronto, inevitabilmente e per forza di cose, è quello tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula, le due numero 1. Il conto dei precedenti dice 5-0 a favore dell’americana, ma l’ultimo è del 2023. E la toscana ha iniziato la propria scalata a partire dal 2024. Per questo, quei cinque confronti contano in maniera davvero relativa oggi come oggi.

Infine, se ci si arriverà, ci sarà il doppio. Qui, fatti salvi i nomi di Sara Errani e Jasmine Paolini per l’Italia, gli USA tendono sempre a fare una cosa: mettere come nomi “ufficiali” quelli di McCartney Kessler e Hailey Baptiste, solo che poi la capitana, Lindsay Davenport (non una qualsiasi: numero 1, campionessa Slam, il tutto nell’era forse più bella della storia della WTA), può tendere a cambiare i nomi. E se si arriverà sull’1-1, sarà inevitabile lo spazio a Pegula e a Taylor Townsend.