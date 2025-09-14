Italia rimontata dalla Cechia nell’ultima partita dell’Italian Baseball Week

Italia sconfitta dalla Cechia nell’ultimo impegno legato all’Italian Baseball Week con cui gli azzurri hanno preparato, per buona misura, gli Europei con girone a Novara (e non più a Senago). 8-9 il punteggio conclusivo a Codogno, arrivato con annessa rimonta subita quando l’incontro pareva in pugno proprio all’Italia.

Inizia bene l’Italia, con il secondo inning che vede il doppio di Lasaracina mandarla in vantaggio (è Martini che concretizza). Entra in scena nel quarto Noel Gonzalez, che realizza il singolo del 2-0 ancora con Lasaracina che arriva a casa. Si sblocca però la Cechia con la volata di sacrificio di Muzik che consente a Sogard di accorciare sul 2-1.

L’Italia, però, continua a mettere insieme valide su valide: ne approfittano con due singoli-punto prima Mineo e poi Martini, il che vuol dire 4-1. Reagiscono però i cechi, o meglio è la difesa azzurra che mostra qualche crepa quando arrivano a casa prima Zelenka e poi Dubovy.

Nella sesta ripresa gli azzurri vanno sul 5-3 con Guevara che sfrutta la volata di sacrificio di Paolini, poi nella settima arrivano altri due punti con doppio di Fabrizio e sacrificio di Agretti. Sul 7-3 pare finita, ma sono pronti i cechi a rientrare nella parte bassa dello stesso inning. Quattro i punti: si parte dal solo homer di Zelenka, poi Sogard, Prokop (su errore azzurro) e Prjda pareggiano sul 7-7. Azzurri ancora avanti nell’ottavo inning con Guevara che manda in aria il fuoricampo, poi però è ancora la nostra difesa a regalare a Prokop l’8-8, infine a Sogard basta un singolo per il walk-off di Escala.