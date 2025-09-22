Italia quarta nel medagliere all’americana dei Mondiali di atletica! Migliori in Europa: la classifica per podi

Il medagliere delle competizioni sportive viene stilato tenendo in considerazione il numero di ori conquistati da una Nazione: è una formula che premia ampiamente chi riesce a imporsi in un evento, un Paese che porta a casa “solo” una medaglia d’oro e nessun altro alloro sarà sempre davanti a rivali magari saliti cinque volte sul podio ma non sul gradino più alto del podio.

Il cosiddetto medagliere all’americana, invece, prevede che venga considerato in prima battuta il numero complessivo di podi, dunque mettendo sullo stesso piano ori, argenti e bronzi. In questo caso l’Italia sarebbe quarta ai Mondiali 2025 di atletica grazie ai sette allori conquistati nel corso dei nove giorni di gara a Tokyo.

L’oro di Mattia Furlani (salto in lungo), i tre argenti (Andrea Dallavalle nel salto in lungo, Nadia Battocletti nei 10.000 metri, Antonella Palmisano nei 35 km di marcia) e i tre bronzi (Iliass Aouani nella maratona, Leonardo Fabbro nel getto del peso, Nadia Battocletti sui 5.000 metri) sono valsi la quarta piazza alle spalle di USA (26), Kenya (11), Giamaica (10).

Prima Nazione europea davanti a Paesi Bassi (6), Germania (5) e Gran Bretagna (5). Nel medagliere classico, invece, l’Italia ha concluso in undicesima posizione, alle spalle di Nazioni che hanno conquistato due ori ma soltanto tre medaglie complessive come ad esempio Spagna, Nuova Zelanda, Botswana, Svezia o il Portogallo (due medaglie, entrambe d’oro).

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2025 (ORDINATO PER MAGGIOR NUMERO DI PODI)