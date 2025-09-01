Italia-Portogallo oggi, Europei hockey pista 2025: orario, tv, programma, streaming

Lunedì 1° settembre, alle ore 22.45 italiane, inizieranno gli Europei 2025 di hockey pista della rappresentativa azzurra che si troverà di fronte subito i padroni di casa – in quel di Paredes – del Portogallo.

L’esame contro i lusitani è sicuramente il più tosto possibile, perché gli uomini di Bertolucci dovranno fare i conti sia con la caratura assoluta dell’avversario, che punta a vincere l’oro continentale, sia col fatto che qualche giorno fa, nel corso del GoldenCat 2025, sono usciti sconfitti per 8-0 dal match con Alvaro Morais e soci.

Il match valido per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025 di hockey su pista fra Italia e Portogallo inizierà alle ore 22.45. La partita sarà visibile in diretta streaming su World Skate Europe TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale dell’incontro.

CALENDARIO EUROPEI HOCKEY PISTA 2025

Lunedì 1° settembre – Paredes (Portogallo)

Ore 22.45 Italia-Portogallo – Diretta streaming su World Skate Europe TV

PROGRAMMA EUROPEI HOCKEY PISTA : DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: World Skate Europe TV

Diretta Live testuale: OA Sport.