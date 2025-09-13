Italia-Olanda oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming

Sarà il 14° titolo per l’Italia? L’11° per l’Olanda (Paesi Bassi)? Ai posteri l’ardua sentenza. Quel che è certo è che gli Europei vivono l’usuale duello, una finale che continua a essere motivo tradizionale del softball continentale.

Sia le italiane che le olandesi sono arrivate a questo appuntamento subendo un’unica sconfitta, fatto che ormai è abbastanza naturale se si considera, comunque, la crescita della disciplina in luoghi diversi da quelli abituali. Per le orange c’è sempre il duo Vonk-Voortman, per l’Italia praticamente quasi tutto il gruppo del 2024 che a un anno di distanza cerca di ripetersi.

La finale degli Europei di softball tra Italia e Olanda (Paesi Bassi) si giocherà oggi alle 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: quello specifico per il singolo match costa 6,99 euro). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA, FINALE EUROPEI SOFTBALL 2025 OGGI

Sabato 13 settembre

Ore 17:00 Italia-Olanda (Paesi Bassi)

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport