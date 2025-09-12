Italia-Olanda, Finale Europei softball 2025: orario, programma, streaming

Domani, sabato 13 settembre, la Nazionale italiana di softball affronterà l’Olanda nella finale degli Europei 2025. In Cechia, calerà il sipario su questa rassegna continentale in cui la compagine tricolore ha ben impressionato per qualità e costanza negli impegni che si sono susseguiti.

Le azzurre quest’oggi hanno dato una grande dimostrazione di forza nel penultimo giorno di incontri che hanno definito il quadro delle finaliste. A cadere sotto i colpi della formazione tricolore Gran Bretagna e Francia e con lo stesso pesante passivo (8-1). Sul campo Eagles Park uno show della squadra nostrana.

Si tratterà di una grande Classica, vista la storia che c’è in questo confronto con le olandesi. Team oranje che ha concluso il proprio percorso quest’oggi con la vittoria contro le padrone di casa della Cechia sullo score di 2-0, guadagnandosi il diritto a sfidare l’Italia nell’atto conclusivo di questa rassegna continentale.

La finale degli Europei di softball 2025 tra Italia e Olanda andrà in scena domani a partire dalle ore 17.00. La trasmissione del confronto sarà garantita dal canale streaming a pagamento Baseball Europe TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-OLANDA FINALE EUROPEI SOFTBALL 2025

Sabato 13 settembre

Ore 17.00 Italia vs Olanda – Diretta streaming su Baseball Europe TV.

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA FINALE EUROPEI SOFTBALL: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Baseball Europe TV

Diretta testuale: OA Sport