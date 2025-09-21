Italia-Lituania oggi, Europei baseball 2025: orario, programma, tv, streaming

Dopo l’esordio (ampiamente) vincente contro la Svizzera, per l’Italia del baseball guidata da Francisco Cervelli è tempo di affrontare la seconda partita del girone C degli Europei, quella contro la Lituania, ieri sconfitta dalla Grecia nel match d’esordio.

Ancora una volta, in questo caso è difficile avere dubbi su quale sarà l’esito del confronto. Soprattutto perché gli azzurri, nel match di debutto, hanno fatto già capire che l’attacco è a pieno regime. Non può essere questa partita, e neppure lo può essere quella di domani contro la Grecia, una preoccupazione tale da creare dubbi alla squadra italiana. Gli appuntamenti importanti verranno a Rotterdam, con la fase a eliminazione diretta, mentre a Novara il pubblico spera di godere di un bello spettacolo a tinte azzurre.

Il match tra Italia e Lituania, secondo del girone C agli Europei di baseball, si giocherà alle ore 15:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: 29,99 euro per l’intera rassegna, 7,99 per la singola partita).

CALENDARIO ITALIA-LITUANIA, EUROPEI BASEBALL 2025 OGGI

Domenica 21 settembre

Ore 15:30 Italia-Lituania

PROGRAMMA ITALIA-LITUANIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv (dietro abbonamento)