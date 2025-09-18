Italia-Kazakistan oggi in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming

Il momento del primo atto dello spareggio playoff, che mette in palio uno dei posti rimanenti per gli Europei di calcio a 5 2026, è finalmente arrivato. Italia-Kazakistan, gara d’andata: oggi, 18 settembre, dalle ore 20 a Fasano.

Gli azzurri si giocano i primi 40 minuti del doppio testa a testa contro i kazaki, fra le mura amiche. Obiettivo chiarissimo per gli uomini di Salvo Samperi: uscire dalla gara pugliese con almeno il vantaggio di una rete, per cercare poi di gestire o aumentare il gap ad Astana, fra cinque giorni in trasferta.

Chi vince il duello va alla kermesse continentale, chi perde lo guarderà in tv. Musumeci e compagni sono carichi, ma sanno che contro Douglas, Higuita e soci non sarà facile. Difficile capire chi, almeno in partenza, avrà il favore dei pronostici.

La partita tra Italia e Kazakistan, match d’andata degli spareggi playoff di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, è in programma oggi, giovedì 28 settembre, a partire dalle ore 20.00 a Fasano. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-KAZAKISTAN CALCIO A 5

Giovedì 18 settembre

Ore 20.00 Italia-Kazakistan – Diretta tv su Rai Sport e diretta streaming su Rai Play

PROGRAMMA ITALIA-KAZAKISTAN QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport