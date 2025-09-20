Italia in finale con la 4×400 ai Mondiali! Azzurre ripescate, gli Stati Uniti fanno paura

Missione compiuta. L’Italia centra il grande obiettivo della vigilia e si qualifica per la finale della 4×400 femminile ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Le azzurre hanno superato il taglio con l’ottavo e ultimo posto utile, riscattando la delusione di Parigi 2024 e tornando tra le migliori otto al mondo come due anni fa a Budapest.

Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandro Bonora e Alice Mangione hanno realizzato la terza prestazione nazionale di tutti i tempi in 3:24.71, non troppo distante dal record (3:23.40) firmato il 12 giugno 2024 durante gli Europei di casa a Roma. Un crono che è valso alla staffetta tricolore il ripescaggio per la finale iridata, dopo aver chiuso la prima batteria in quarta piazza resistendo per un’incollatura alla rimonta conclusiva della Spagna (3:24.76).

La 4×400 italiana si è rivelata molto compatta ed equilibrata, con quattro frazioni abbastanza simili tra loro (51.45 da ferma per Polinari, 51.05 Troiani, 51.33 Bonora e 50.88 in ultima per Mangione) ad un livello medio-alto che si è rivelato sufficiente per meritarsi la qualificazione. Da segnalare l’eliminazione di Germania e Gran Bretagna, oltre a quella della Spagna, mentre avanzano senza problemi gli Stati Uniti con il miglior tempo assoluto delle batterie in 3:22.53.