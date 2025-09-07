Italia-Germania oggi, Europei softball 2025: orario, programma, tv, streaming

Inizia lo spettacolo. Oggi, domenica 7 settembre, cominceranno i Campionati Europei 2025 di softball, competizione quest’anno in scena in Repubblica Ceca, precisamente nella capitale Praga. Sarà un evento particolarmente importante per l’Italia, motivata a centrare il quattordicesimo titolo, il secondo consecutivo dopo quello conquistato nel 2024. Il primo avversario delle azzurre sarà la Germania, una squadra da non prendere sottogamba.

Proprio così. Malgrado le favorite per la vittoria finale siano altri team (oltre all’Italia svetta anche l’Olanda), uno sport sui generis come il softball insegna che nessuna squadra può essere sottovalutata, né tanto meno affrontata alla leggera.

Un concetto ribadito alla vigilia dall’head coach Craig Montvidas, il quale ha invitato l’ambiente a non guardare troppo lontano, ponendo l’attenzione sul fatto di dover affrontare una scalata lunga, da guadagnare inning dopo inning e lancio dopo lancio.

Gli Europei di softball 2025 si giocheranno da domenica 7 a sabato 13 settembre. Al momento non è prevista alcuna diretta tv, ma sarà possibile seguirli in diretta streaming su baseballeurope.tv, previo abbonamento di 59,99 euro per la sezione All Softball e di 29,99 per l’intera rassegna continentale (6,99 euro a singola partita). Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA OGGI EUROPEI SOFTBALL 2025

Domenica 7 settembre

Ore 16:00 Italia-Germania (X)

PROGRAMMA EUROPEI SOFTBALL 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv