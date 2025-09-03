Hockey Pista
Italia-Francia oggi, Europei hockey pista 2025: orario, tv, programma, streaming
Mercoledì 3 settembre, alle ore 20.00, l’Italia proseguirà la sua marcia nella prima fase degli Europei 2025 di hockey pista andando a vivere l’ultimo scontro di questo momento iniziale della rassegna in corso di svolgimento a Paredes, in terra lusitana.
Dopo la vittoria contro il Portogallo (3-2) e la sconfitta contro la Spagna (1-3), è il momento di affrontare la Francia dei 3 fratelli Carlo, Bruno e Roberto Di Benedetto: una formazione in crescita che ormai si è installata nell’elite continentale con forza.
Il match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei 2025 di hockey su pista fra Italia e Francia, in programma quest’oggi – 3 settembre – inizierà alle ore 20.00. La partita sarà visibile in diretta streaming su World Skate Europe TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale dell’incontro.
CALENDARIO EUROPEI HOCKEY PISTA 2025
Mercoledì 3 settembre – Paredes (Portogallo)
Ore 20.00 Italia-Francia – Diretta streaming su World Skate Europe TV
PROGRAMMA EUROPEI HOCKEY PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: World Skate Europe TV
Diretta Live testuale: OA Sport.