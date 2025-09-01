Italia esaltante nei Mondiali di paraciclismo: 7 ori e 14 podi iridati a Ronse per gli azzurri

Una vera e propria pioggia di medaglie per l’Italia nei Mondiali di paraciclismo a Ronse (Belgio) che si sono conclusi nel week end. Il bilancio per la squadra azzurra è stato esaltante perché sono stati conquistati ben 7 ori, per un totale di 14 podi. Lo stesso numero di top-3 rispetto alla rassegna iridata dell’anno scorso a Zurigo, ma col numero di titoli più che raddoppiato.

Si possono considerare mattatori della formazione tricolore Giorgio Farroni, Fabrizio Cornegliani e Roberta Amadeo, autori di una doppietta d’oro. A loro si è aggiunto il tandem di Federico Andreoli e Francesco Di Felice, che ha ottenuto nell’ultima giornata di gare un risultato dal valore storico, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio a distanza di 11 anni. Gli ultimi a conquistare la maglia iridata erano stati i fratelli Luca e Ivano Pizzi, nel 2014, con la cronometro di Greenville (USA), protagonisti anche alle Paralimpiadi di Londra 2012 con l’oro nella prova in linea.

Alle spalle degli atleti nostrani si sono classificati gli spagnoli Sanso Riera e Teruel Rovira, a regolare in volata la coppia francese formata da De Carvalho – Guichard. Ottima la prova d’insieme in questa specialità del gruppo tricolore, se si considera anche il quarto posto di Lorenzo Bernard e Paolo Totò, così come per Marianna Agostini e Noemi Eremita nella prova femminile. Coppie nate da pochi mesi che fanno ben sperare per il futuro.

Il tutto si è concluso con un’altra top-3, ovvero il bronzo nel Team Relay grazie a Davide Cortini, Luca Mazzone e Mirko Testa. Con questo risultato, il computo complessivo ha portato il Bel Paese a chiudere l’avventura con 7 ori, 2 argenti e 5 bronzi (terzo posto nel medagliere).

“È stata una trasferta molto positiva per la nostra squadra. Giorgio Farroni ha conquistato l’oro sia nella crono sia nella prova su strada: nonostante sia un veterano della categoria continua comunque a portare a casa risultati importanti. Amadeo è tornata campionessa del mondo, riconquistando una maglia persa negli ultimi anni. La squadra H3 ha ottenuto un ottimo risultato, con i ragazzi che hanno collaborato perfettamente per raggiungere un terzo e un secondo posto, dimostrando grande spirito di squadra. Anche Vitelaru, Mazzone e Cornegliani hanno confermato il loro livello competitivo. Abbiamo avuto qualche sfortuna: Cretti ha avuto un problema meccanico alla partenza, mentre il gruppo dei C5 e il tandem femminile (quarto posto finale) sono stati penalizzati da forature nel momento decisivo, perdendo medaglie che avrebbero meritato. I tandem maschili hanno invece brillato: quello di Andreoli e Di Felice è un oro molto importante, il primo dopo 11 anni, con Totò e Bernard che hanno coperto la fuga e permesso anche un quarto posto. Considerando che il progetto tandem è iniziato a gennaio 2023, ottenere risultati così in così poco tempo è davvero significativo. Abbiamo chiuso in bellezza con il Team Relay, sfiorando l’argento per appena 3 centimetri. Per quanto riguarda la categoria C4, il livello è molto alto e ci sarà da lavorare, un po’ come nella categoria C5, ma sono comunque contento perché si è creata una squadra affiatata, con un clima disteso e positivo tra i ragazzi giovani. Vedere questi giochi di squadra diventare sempre più una normalità mi rende molto felice. Voglio ringraziare tutto lo staff che mi supporta, perché dietro questi risultati c’è tanto lavoro. Questi successi sono il frutto di una squadra forte, sostenuta dalla Federazione e dal movimento paralimpico, che ringrazierò sempre“, il bilancio del CT Pierpaolo Addesi.

MEDAGLIERE ITALIA MONDIALI PARACICLISMO 2025

ORO

Giorgio Farroni – Cronometro T1

Fabrizio Cornegliani – Cronometro MH1

Roberta Amadeo – Cronometro WH2

Giorgio Farroni – Prova in linea T1

Fabrizio Cornegliani – Prova in linea MH1

Roberta Amadeo – Prova in linea WH2

Federico Andreoli/Francesco Di Felice – Prova in linea tandem

ARGENTO

Martino Pini – Prova in linea MH3

Ana Maria Vitelaru – Prova in linea WH5

BRONZO

Luca Mazzone – Cronometro MH2

Ana Maria Vitelaru – Cronometro WH5

Luca Mazzone – Prova in linea MH2

Mirko Testa – Prova in linea MH3

Davide Cortini, Luca Mazzone, Mirko Testa – Team Relay