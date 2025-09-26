Italia-Cechia oggi, Europei baseball 2025: orario semifinale, tv, programma, streaming

Italia contro Cechia: il confronto di Rotterdam vale l’accesso alla finale degli Europei di baseball. Ormai definitivamente archiviato l’incidente di percorso del 2023, la squadra azzurra affronta questa semifinale con fondate speranze.

Rimarchevole, del resto, la capacità della squadra di chiudere relativamente tardi l’ottavo con la Francia, ripresentarsi alle 15:30 e battere la Germania che, dal canto suo, aveva pure avuto ore in più di riposo. La caccia è quella al ritorno all’ultimo atto, fatto che manca oramai dall’edizione tedesca del 2019. E l’ultimo podio è quello di quattro anni fa, nel torneo organizzato in casa. Adesso una chance per rinverdire un certo tipo di fasti. E proseguire una rincorsa verso qualcosa che manca dal 2012.

Il match tra Italia e Cechia, semifinale degli Europei di baseball, si giocherà alle ore 15:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: 29,99 euro per l’intera rassegna, 7,99 per la singola partita). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-CECHIA, EUROPEI BASEBALL 2025 OGGI

Venerdì 26 settembre

Ore 15:00 Italia-Cechia

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv (dietro abbonamento)

Diretta Live testuale: OA Sport