Italia-Brasile, semifinale Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

L’Italia affronterà il Brasile nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 6 settembre (alle ore 14.30 italiane) in quel di Bangkok (Thailandia). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si presenteranno all’appuntamento dopo aver dominato il proprio girone battendo Slovacchia, Cuba, Belgio e poi aver rifilato un doppio 3-0 a Germania e Polonia tra ottavi e quarti di finale. Le verdeoro hanno invece tremato contro la Francia sia nella fase a gironi (rimonta da 0-2) e nei quarti (concessi diversi set-point), mentre agli ottavi hanno concesso un parziale alla Repubblica Dominicana.

Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, che dovrebbe viaggiare sul filo dell’equilibrio: le azzurre si troveranno di fronte uno dei pochi avversari in circolazione che può seriamente impensierirle e che è stato l’ultimo a batterle, ormai 15 mesi fa. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno una striscia aperta di 34 affermazioni consecutive e puntano chiaramente a prolungarla, meritandosi l’accesso al terzo atto conclusivo iridato della propria storia. Sarà la rivincita della finale di Nations League disputata a Lodz qualche settimana fa e vinta dalle nostre portacolori per 3-1.

L’Italia potrà fare affidamento sugli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, sulle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, sul libero Monica De Gennaro. Il Brasile sarà guidato dalla fuoriclasse Gabi, che di banda sarà spalleggiata da Julia Bergmann, mentre Rosamaria sarà l’opposto in diagonale con Roberta sotto gli occhi del leggendario Zé Roberto, desideroso di raggiungere la finale dopo quella persa tre anni fa contro la Serbia tra l’altro dopo aver regolato le azzurre di Mazzanti in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE, SEMIFINALE DEI MONDIALI DI VOLLEY?

Sabato 6 settembre

Ore 14.30 Italia vs Brasile

PROGRAMMA SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERE L’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.