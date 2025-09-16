Italia-Belgio oggi, Mondiali volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Italia e Belgio si giocano subito tanto al Mondiale delle Filippine. In palio c’è il primo posto nel girone e, di conseguenza, un ottavo di finale sulla carta più abbordabile, anche se l’incrocio con l’Argentina non può certo definirsi semplice. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio, ma con un peso diverso: gli azzurri hanno regolato la modesta Algeria, mentre i belgi hanno mandato un segnale forte con il 3-0 inflitto all’Ucraina, reduce da una grande VNL ma priva di Plotnytskyi. Per l’Italia è la prima vera verifica del torneo. La vittoria contro l’Algeria non ha tolto i dubbi lasciati dall’assenza di Daniele Lavia, sostituito da Mattia Bottolo: bene a tratti, meno continuo di quanto servirebbe in una sfida di livello. In regia, Romanò sembra dare più garanzie rispetto a Rychlicki, mentre al centro la coppia Russo–Anzani resta il riferimento, con Galassi e Gargiulo pronti a dare qualità dalla panchina. Gli equilibri ci sono, ma serve una prestazione convincente per spazzare via le incertezze e non complicarsi subito il cammino. Perdere contro il Belgio significherebbe rischiare un tabellone molto più difficile e un incrocio anticipato con la Francia campione olimpica.

Dall’altra parte c’è un Belgio che arriva senza pressioni e con tanta fiducia. Emanuele Zanini, tecnico esperto e profondo conoscitore del volley italiano, ha costruito un gruppo solido, capace di giocare con coraggio e qualità. Il punto di riferimento è Ferre Reggers, opposto del Vero Volley Milano, tra i migliori della Superlega e autore di 23 punti al debutto. Su di lui l’Italia dovrà impostare un piano difensivo mirato, perché è l’uomo in grado di spostare l’ago della bilancia.

Accanto a Reggers, il Belgio schiera in regia Stijn D’Hulst, ex Civitanova e colonna del Knack Roeselare, con il giovane Van Hoyweghen come alternativa. In banda ci sono due facce conosciute anche al pubblico italiano: Sam Deroo, ex Verona e Modena ora al Lokomotiv Novosibirsk, e Seppe Rotty, nuovo acquisto dell’Allianz Milano. Dalla panchina possono entrare Plaskie, Desmet ed il giovane Perin, a garantire profondità e soluzioni. Al centro, la bandiera Pieter Coolman affianca Sam Fafchamps, mentre l’“italiano” Wout D’heer, reduce da Taranto e diretto verso Civitanova, rappresenta un’alternativa di lusso. In seconda linea ci sono i giovani liberi Lantsoght e Verwimp. Il Belgio si presenta al Mondiale come quinta forza del ranking tra le non qualificate, ma con ambizioni in crescita dopo la qualificazione all’Europeo e alla VNL. Il debutto convincente ha confermato la bontà del progetto. Contro l’Italia, per gli uomini di Zanini sarà una partita senza nulla da perdere, e proprio per questo ancora più insidiosa.

Per gli azzurri si tratta di un vero spartiacque: serve mostrare personalità, continuità e compattezza, perché l’avversario ha armi per fare male. Limitare Reggers, imporre il proprio gioco al centro e dare più continuità in banda sono le chiavi per prendersi una vittoria che potrebbe pesare come un mattone nel cammino mondiale.