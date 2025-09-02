IndyCar, Will Power lascia il Team Penske dopo 17 anni

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: Will Power non correrà più per il Team Penske nella NTT IndyCar Series nel 2026. L’australiano lascia dopo diciassette anni la compagine del ‘Capitano’, non conosciamo ancora chi chiuderà la Chevrolet n. 12 il prossimo anno.

Il nativo di Toowoomba ha ottenuto 42 gioie delle 45 totali in IndyCar con i colori di Penske. Il due volte campione (2014-2022) è riuscito ad imporsi a Indianapolis nel 2018 e detiene il record di 71 pole in carriera.

Una nota ufficiale di Power recita: “È stato un onore per me guidare per Roger e per il Team Penske. Dopo un’attenta riflessione, ho pensato che un cambiamento fosse la scelta giusta in questo momento. Sarò sempre grato per il tempo trascorso con il team e i miei compagni di squadra”.

Roger Penske invece ha affermato: “È stato un pilota e un compagno di squadra eccezionale per la nostra organizzazione. I suoi risultati parlano da soli e gli auguriamo il meglio per la prossima fase della sua carriera”.

Power ha vinto la prima delle due competizioni ottenute quest’anno da Penske in IndyCar. L’esperto 44enne si è imposto nel GP di Portland (Oregon), un successo che ha confermato il risultato ottenuto nello stesso tracciato nel 2024.

Il principale sostituto di Power sembra essere David Malukas, impegnato nel campionato 2025 con i coloro di Foyt. Il 23enne statunitense nativo di Chicago (Illinois) ha chiuso secondo alle spalle di Alex Palou l’ultima edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Ricordiamo inoltre che il Team Foyt ha una stretta partnership proprio con il Team Penske.