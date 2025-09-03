IndyCar, Markham entra nel calendario al posto di Toronto

Cambia la sede dell’evento canadese della NTT IndyCar Series. La città di Markham si appresta per accogliere la più importante categoria americana riservata alle monoposto in sostituzione di Toronto, città impegnata nell’estate del 2026 con la Coppa del Mondo di calcio.

L’Exhibition Place di Toronto, luogo che accoglie la IndyCar dal 1986, si prepara per cedere il posto ad un inedito tracciato lungo 3,5 chilometri e caratterizzato con 12 curve. Una nota dell’IndyCar recita: “Il circuito temporaneo verrà costruito nella zona orientale del centro di Markham, tra Kennedy Road, Enterprise Boulevard, Unionville GO Tracks e l’autostrada 407. Il rinomato progettista di piste Tony Cotman di NZR Consulting ha guidato la progettazione del circuito”.

L’accordo, pluriennale, porterà la serie statunitense in Canada nel cuore dell’estate in occasione del weekend del 14 agosto. Green Savoree Race Promotions, IndyCar e la città di Markham hanno unito le forze per creare un nuovissimo evento in centro città e scongiurare il rischio dell’assenza di gare in Canada durante la prossima stagione agonistica.

Markham, località situata a nord di Toronto, si aggiunge quindi al calendario provvisorio in vista della stagione 2026 che inizierà a marzo in Florida con il tradizionale GP di St. Petersburg. Seguiranno l’inedito GP di Arlington (Texas), sfida che dovrebbe essere preceduta dal ritorno dell’ovale di Phoenix in Arizona in sostituzione all’Iowa Speedway.

Confermate anche gli eventi di Barber Motorsport Park (Alabama), Long Beach (California) e chiaramente Indianapolis con la 500 Miglia che si svolgerà come sempre nell’ultimo weekend di maggio. Nelle due settimane precedenti sono previsti l’appuntamento nel road course del catino di Speedway e le qualifiche in vista del ‘The Greatest Spectacle in Racing’. L’ultima data certa è il GP di Detroit, indetto sette giorni dopo la Indy500.