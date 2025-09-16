IndyCar, Laguna Seca finale 2026 al posto di Nasvhille. Torna Phoenix, esce l’Iowa

La NTT IndyCar Series ha finalmente definito il calendario 2026. Tante le novità con l’uscita di scena di Thermal Club (California) ed Iowa Speedway a favore del ritorno di Phoenix (Arizona) e del debutto dell’inedito GP Arlington in Texas.

Cambia anche la sede della finale che tornerà in California presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca. In attesa del ritorno in città, Nashville mantiene il proprio round su ovale nel cuore dell’estate dopo Mid-Ohio e la tappa di Portland.

La IndyCar disputerà per la prima volta dal 2023 un evento in contemporanea con la NASCAR, l’ultima volta fu in quel di Indianapolis. Nel 2025 l’appuntamento combinato sarà a Phoenix, la corsa delle monoposto sarà sabato e precederà di qualche ora la prova valida per la NASCAR Cup Series.

Milwaukee Mile invece rimpiazza completamente l’Iowa che esce dal calendario almeno provvisoriamente. Restano in ogni caso sei ovali in totale, in minoranza rispetto ai tracciati permanenti o cittadini, in totale il calendario si articolerà in meno di 200 giorni da marzo al primo weekend di settembre.

I Mondiali di calcio hanno costretto la IndyCar a rinunciare alla trasferta a Città del Messico e come noto a cambiare la sede del round in Canada. Toronto cede infatti il posto a Markham che ha firmato un accordo pluriennale per la creazione di un nuovo evento tutto da scoprire.

La 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis si terrà domenica 24 marzo e verrà preceduta nelle due settimane precedenti dal GP nel road course e dalle qualifiche come accaduto negli ultimi anni. Dopo la Indy500 ci si sposterà a Detroit per il ritorno tra della corsa tra le vie che costeggiano la sede centrale di General Motors.

La IndyCar conferma l’opening round di St. Petersburg e le prove di Long Beach, Barber Motorsport Park, Road America e Portland oltre al WTT Raceway. Fortunatamente l’ultima manifestazione citata non si terrà in concomitanza con la 24 Ore di Le Mans come accaduto nel 2025, una spiacevole situazione che non ha permesso ad alcuni protagonisti di correre in Francia.

CALENDARIO 2025 NTT INDYCAR SERIES