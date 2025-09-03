IndyCar, Herta si sposta in F1? Andretti sceglie Power

Will Power sarà uno dei tre piloti di Andretti Global per la stagione 2026 della NTT IndyCar Series. Il 44enne australiano, in uscita dopo 17 anni dal Team Penske, si sposta al posto di Colton Herta che nella giornata odierna è stato annunciato come test driver in F1 per Cadillac.

Il due volte campione della serie ed ex vincitore della 500 Miglia di Indianapolis sarà quindi il nuovo compagno di box dello svedese Marcus Ericsson e dell’americano Kyle Kirwood, entrambi confermati per la prossima annata che come da tradizione inizierà a marzo dalla Florida tra i muretti di St. Petersburg.

Il nuovo n. 26 dello schieramento ha affermato in una nota ufficiale: “Non posso ringraziare abbastanza Dan Towriss, Jill Gregory e il team per questa opportunità. Colton è una persona che mi ha impressionato moltissimo da tempo. Ha un talento naturale e penso che farà un ottimo lavoro in Europa. Non vedo l’ora di vederlo e mi impegnerò per entrare a far parte del team e rendere orgogliosi tutti i membri del team”.

In attesa di scoprire la durata del contratto, non specificata da Andretti Global, si compone una parte importante del ‘mercato piloti 2026’. David Malukas resta il favorito per guidare la Chevrolet n. 12 Team Penske lasciata da Power, mentre sicuramente l’olandese Rinus VeeKay non tornerà in azione con Dale Coyne Racing.