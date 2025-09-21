Inattesa sconfitta per Carlos Alcaraz in Laver Cup! Flop Rune, adesso il Resto del Mondo ci crede

La seconda giornata della Laver Cup 2025 si conclude con il sorpasso del Team World che rimonta lo svantaggio di due lunghezze accumulato dopo i primi quattro incontri, passa a condurre 9-3 e si avvicina alla vittoria finale. Sorprende, soprattutto per le proporzioni del punteggio, la netta affermazione con cui Taylor Fritz travolge Carlos Alcaraz. Il danese Holger Rune colleziona un nuovo flop perdendo con Francisco Cerundolo. Doveroso ricordare però che tutto è ancora possibile. I match della terza e conclusiva giornata assegnano infatti tre punti per il successo nel singolo incontro.

Zverev–De Minaur 1-6 4-6

L’australiano parte forte ottiene due break nei primi quattro giochi e chiude rapidamente la prima frazione di gioco con un perentorio 6-1. Nel secondo set l’equilibrio resiste fino al 3-3, una sequenza di tre break consecutivi consegna il 5-4 a de Minaur che, nel decimo gioco, sigla il risolutivo 6-4 al primo match point. Il giocatore oceanico chiude la sua prova con il 70% di prime e 16 vincenti, il tedesco mette a referto 24 errori gratuiti.

Rune–Cerundolo 3-6 6-7(5)

L’argentino salva palla break nel primo gioco, strappa il servizio all’avversario nel sesto gioco per il 4-2 e trasforma il primo set point per chiudere la prima partita sul 6-3. Due break consecutivi aprono un secondo set caratterizzato da maggior equilibrio. Il danese annulla tre palle break nel quinto gioco, il sudamericano ne salva quattro nel sesto. Nessuno dei due contendenti riesce a prevalere e la soluzione arriva al tie-break. Cerundolo ottiene due punti in risposta per il 4-1, il suo avversario reagisce ed impatta sul 5-5, ma lo sprint finale premia l’argentino che timbra il 7-5 decisivo con gli ultimi due punti. Il membro del team World chiude la sua prova con 24 vincenti e ottiene più punti dell’avversario sulla prima e sulla seconda di servizio.

Alcaraz–Fritz 3-6 2-6

Impressionante prova di forza offerta dallo statunitense che travolge lo spagnolo 6-3 6-2 in un’ora e dodici minuti. Fritz salva palla break nel primo game, strappa il servizio all’avversario nel quarto gioco per il 3-1 e chiude il primo parziale sul 6-3 al secondo set point. Nel secondo set l’americano continua ad imperversare, ottiene il break al quinto e al settimo gioco e nell’ottavo game tiene il servizio a 15 per il definitivo 6-2. Fritz chiude l’incontro con 5 ace, l’80% di punti vinti sulla prima e 17 vincenti.

Rune/Ruud– De Minaur/Michelsen 3-6 4-6

Partenza sprint del tandem del Team World che ottiene il break al secondo gioco, allunga fino al 5-2 e si aggiudica il primo set 6-3. Il secondo set segue l’andamento dei turni di battuta con le due coppie che concedono poco ai rispettivi rivali. de Minaur e Michelsen operano il break nel settimo gioco per il 4-3 e timbrano il decisivo 6-4 al primo match point.