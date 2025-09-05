Il verdetto dell’Angliru: Vuelta a España 2025 apertissima! Joao Almeida può giocarsela con Vingegaard

Doveva essere la tappa più importante, quella con il verdetto, forse finale, su questa Vuelta a España 2025. Lo spettacolo non è assolutamente mancato su L’Angliru, la salita più dura in terra iberica, ma al momento la corsa a tappe iberica è tutt’altro che chiusa.

Mancano ancora otto tappe per arrivare a Madrid (tra le quali la cronometro individuale e tantissime salite da affrontare) e Jonas Vingegaard non ha chiuso la pratica. A placare gli animi del danese è stato un super Joao Almeida che ha dettato il passo per tutta l’ascesa, stremando tutti i rivali, a parte il danese, che si è dovuto comunque inchinare allo sprint.

Sarà, quasi sicuramente, lotta a due per la Maglia Rossa. Il capitano della Visma | Lease a Bike, che la veste da giorni, ha da gestire un margine minimo: solamente 46” sul lusitano della UAE Team Emirates – XRG che ha dimostrato una condizione monstre e sogna lo scalpo clamoroso.

Non sarà assolutamente facile per Almeida, ma ha dalla usa sicuramente la prova contro il tempo, specialità amica, a dirla tutta, di entrambi. Vingegaard non sembra al top della condizione e ha mostrato delle piccole crepe: già domani, verso Lagos de Somiedo, arriveranno altri verdetti.