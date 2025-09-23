Il tabellone di Lorenzo Musetti a Pechino e gli avversari turno per turno. Vecchia conoscenza in avvio, poi Bublik?

Poche ore prima di scendere in campo contro il cileno Alejandro Tabilo per la finale dell’ATP 250 di Chengdu, Lorenzo Musetti ha avuto modo di scoprire gli avversari che dovrà affrontare nei prossimi giorni a Pechino. Quest’oggi è stato effettuato infatti il sorteggio del tabellone principale del prestigioso ATP 500 in programma dal 25 settembre al 1° ottobre sui campi in cemento della capitale cinese.

Il toscano, accreditato della quarta testa di serie, ritroverà al debutto il big server francese Giovanni Mpetshi Perricard dopo averlo sempre sconfitto nei tre precedenti tra cui quello più recente un mese fa al primo turno degli US Open (6-7 6-3 6-4 6-4). In caso di vittoria il numero 2 d’Italia se la vedrà agli ottavi con un qualificato o con il temibile kazako Alexander Bublik, che rappresenta una minaccia importante per l’azzurro soprattutto sulle superfici rapide.

L’eventuale quarto di finale lo vedrebbe contrapposto ad uno tra l’ostico russo Andrey Rublev (n.6 del seeding), l’argentino Francisco Cerundolo, il giovane americano Learner Tien ed il romano Flavio Cobolli, mentre in un’ipotetica semifinale potrebbe esserci la seconda testa di serie Alexander Zverev o in alternativa alcuni outsider come Daniil Medvedev e Alejandro Davidovich Fokina. Nell’altra metà del tabellone il punto di riferimento è sicuramente Jannik Sinner.

Di seguito i possibili avversari turno per turno di Lorenzo Musetti nell’ATP di Pechino 2025.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI LORENZO MUSETTI A PECHINO

Primo turno – Mpetshi Perricard (FRA)

Secondo turno – Bublik (KAZ), qualificato

Quarti di finale – Rublev [6], Cobolli (ITA), F. Cerundolo (ARG), Tien (USA)

Semifinale – Nomi principali: Zverev (GER) [2], Medvedev [8], Davidovich Fokina (ESP), Griekspoor (NED)

Finale – Nomi principali: Sinner (ITA) [1], De Minaur (AUS) [3], Khachanov [5], Mensik (CZE) [7]