Tennis
Il tabellone di Lorenzo Musetti a Chengdu: possibile esordio contro una promessa croata
Lorenzo Musetti guida il seeding dei Chengdu Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in programma a partire da domani nell’omonima città cinese: l’azzurro sarà esentato dal primo turno grazie al bye riservato alle prime 4 teste di serie (tabellone a 28 giocatori) ed entrerà in gioco dal secondo turno.
Negli ottavi di finale, dunque, l’azzurro attende il vincente tra il transalpino Térence Atmane, giunto in semifinale quest’anno a Cincinnati, ed il croato Dino Prižmić, 20enne ancora fuori dalla top 100. In caso di successo, nei quarti di finale, invece, l’avversario potrebbe essere uno tra il neerlandese Botic van de Zandschulp e l’argentino Sebastián Báez, numero 7 del seeding, con i due che esordiranno contro un qualificato e potrebbero poi sfidarsi agli ottavi.
Nel penultimo atto, invece, il favorito del seeding per sfidare Musetti, in caso di ulteriore vittoria, è l’altro neerlandese Tallon Griekspoor, numero 3 del tabellone, il quale però dovrà fare attenzione al transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, accreditato del numero 6 del seeding. In finale, inoltre, l’avversario dell’italiano uscirà dalla parte bassa del tabellone, presidiata dal numero 2, l’azzurro Luciano Darderi, il quale in semifinale potrebbe dar vita ad un derby italiano contro Lorenzo Sonego.
TABELLONE ATP 250 CHENGDU 2025
Lorenzo Musetti (1) BYE
Térence Atmane-Dino Prižmić
Q-Botic van de Zandschulp
Q-Sebastián Báez (7)
Tallon Griekspoor (3) BYE
Q-Coleman Wong (WC)
Alexander Shevchenko-Gaël Monfils
Filip Misolic-Giovanni Mpetshi Perricard (6)
Lorenzo Sonego (8)-Juan Manuel Cerúndolo
Marcos Giron-Ethan Quinn
Zizou Bergs-Juncheng Shang (WC)
Brandon Nakashima (4) BYE
Cameron Norrie (5)-Yi Zhou (WC)
Quentin Halys-Christopher O’Connell
Jordan Thompson-(Q)
Luciano Darderi (2) BYE