Il tabellone di Jasmine Paolini a Pechino: ostacoli americani verso la finale

Continua il percorso di Jasmine Paolini al WTA di Pechino 2025. L’italiana ha oggi regolato in due set (6-2 7-5) la ceca Marie Bouzkova, al termine di un match non perfetto. L’azzurra ha comunque portato a casa una vittoria fondamentale in chiave WTA Finals, avvicinandosi così all’ottavo posto di Elena Rybakina, distante ora solo 65 punti.

Ai quarti però si inizia a fare sul serio e la Paolini si troverà di fronte la statunitense Amanda Anisimova, numero 4 del ranking e terza testa di serie nella capitale cinese. L’americana, finalista quest’anno allo US Open ed a Wimbledon, ha battuto in tre set Karolina Muchova, ed ora punta direttamente alla semifinale. Tra le due l’unico precedente, giocato nel 2021 a Parma, parla americano ma a Pechino sarà sicuramente tutta un’altra partita.

Se Jasmine Paolini dovesse battere Amanda Anisimova potrebbe trovare in semifinale Coco Gauff, impegnata nei quarti contro la tedesca Eva Lys. Match sulla carta non impossibile per la temibile americana, che viene da un incontro combattuto contro la svizzera Belinda Bencic, al termine del quale si è assicurata un posto nelle WTA Finals.

L’ultimo confronto tra Gauff e Paolini risale ai quarti di finale di Cincinnati disputati ad agosto, dove l’italiana si impose per due set ad uno. Tabellone quindi complicato per la Paolini, che deve esprimere il meglio del suo tennis per raggiungere la finale e conquistare quanti più punti possibili per la race.