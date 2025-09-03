Il rapper Drake scommette sulla vittoria di Jannik Sinner agli US Open e i tifosi dell’italiano toccano ferro…

Questioni di scaramanzia. Gli US Open di tennis sono tra gli eventi di cartello di questa fase della stagione sportiva internazionale. Si è prossimi all’atto finale, visto che si conoscerà il nome del vincitore di quest’edizione dello Slam di New York domenica 7 settembre.

Ebbene, c’è chi ha già puntato “qualcosa” su chi prevarrà alla fine del percorso negli States. Il riferimento è al rapper Drake, grande appassionato di sport e solito cimentarsi in scommesse sui risultati degli eventi sportivi più importanti. Presente in questi giorni in concerto a Milano, il cantante canadese ha condiviso coi suoi tantissimi followers (142 milioni) l’incredibile giocate su chi vincerà a Flushing Meadows.

Drake ha puntato ben 300mila dollari su Jannik Sinner. In caso di vittoria, incasserebbe oltre mezzo milione di dollari (507mila). Una scommessa pesante e scopriremo se l’altoatesino saprà davvero imporsi al termine di questa settimana nella Grande Mala. Si può affermare però che il rapper abbia fatto parlare di sé, a tal proposito, quando le sue previsioni non si sono avverate.

Vengono in mente i casi in cui mise sul piatto 1,59 milioni di dollari su un evento UFC scegliendo Adesanya, che però venne battuto da Pereira, oppure i 540mila dollari scommessi sul Barcellona nel Clásico, persi dopo il ko dei catalani contro il Real Madrid. I tifosi di Jannik toccheranno ferro, anche perché l’anno scorso, nella finale proprio degli US Open, Drake scommise 210mila dollari sul successo di Taylor Fritz contro l’azzurro. Sappiamo tutti come sia andata…